Зеленский направил Трампу срочное письмо

Kyiv Independent: Зеленский в письме Трампу заявил о нехватке ракет к силам ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский послал американскому лидеру Дональду Трампу срочное письмо, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и попросил ускорить поставки. Об этом сообщает украинское англоязычное интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники.

Как стало известно, в письме Зеленский сообщил, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина практически полностью полагается на помощь Соединенных Штатов. По словам украинского политика, нынешние темпы поставок вооружения не соответствуют реальности угрозы, с которой сталкивается страна.

«Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет», — публикует издание строки из письма Зеленского Трампу.

По данным Kyiv Independent, это письмо посол Украины в США Ольга Стефанишина также передала в конгресс.

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. Он отметил, что защита неба обсуждается со всеми партнерами Киева. И если европейские страны оказывают Украине финансовую помощь, то с Соединенными Штатами, по словам Зеленского, уже давно нет прогресса в вопросе расширения производства средств противоракетной обороны.

Ранее Трамп назвал Байдена глупым из-за помощи Украине.