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Армия

На Украине заявили о неизбежном дефиците ракет для Patriot даже при новых поставках США

Defense Express: ВСУ не хватит ракет для Patriot даже при новых поставках США
Министерство обороны Украины

Вооруженным силам Украины (ВСУ) в любом случае не хватит зенитных ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, даже если США передадут новые ракеты. Об этом сообщила украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express, специализирующаяся на анализе военно-промышленного комплекса, вооружений и военной техники.

Авторы публикации сравнили темпы производства ракет PAC-3 MSE для Patriot с количеством баллистических ракет, которые Россия выпускает ежемесячно. По данным экспертов, американская компания Lockheed Martin производит около 52 таких ракет в месяц, тогда как объем выпуска российских баллистических ракет оценивается примерно в 113 единиц ежемесячно.

В Defense Express отмечают, что даже передача Украине всех производимых ракет не позволила бы полностью компенсировать потребности системы противовоздушной обороны.

Кроме того, авторы обратили внимание на сокращение мировых запасов боеприпасов для Patriot. Среди причин называются высокий расход ракет в ходе военных операций США против Ирана, а также активное использование средств ПВО странами Персидского залива.

В июне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем ПВО для защиты страны. Он охарактеризовал проблему как приоритетную и серьезную. Зеленский отметил, что прошлой зимой Россия била по Украине баллистическими ракетами, из-за чего в стране наблюдается дефицит средств ПВО.

Зеленский добавил, что война США против Ирана истощила ресурсы американцев и отвлекла внимание от конфликта на Украине. По этой причине глава Украины призвал нарастить производство ракет, поскольку только Америка способна создать нужные объемы оружия.

Ранее Путин рассказал о проблемах украинской ПВО.

 
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