Постпред раскрыл, чем стала для США потеря вертолета Apache в районе Ормузского пролива

Ульянов: потеря Apache стала сигналом для США, что пора заканчивать войну

Потеря американского вертолета Apache стала еще одним сигналом для США, что военный конфликт с Ираном следует заканчивать. Такое мнение высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети Х.

Дипломат отметил, что потеря одного из самых совершенных американских вертолетов не стала чем-то из ряда вон выходящим.

«Однако она послужила очередным сигналом Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре. Я намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений», — написал Ульянов.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения на тот момент не были установлены. По его словам, следователи выясняли, сбила ли вертолет Исламская Республика или авария произошла из-за технической неисправности.

Позднее американский президент заявил, что Вашингтон обязан ответить на якобы нападение Ирана на вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом. Глава Белого дома отметил: оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Ранее Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана.