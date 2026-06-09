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Политика

В Совфеде назвали «жалким зрелищем» реакцию Польши на прославление нацистов

Сенатор Пушков: Туск скоро сам начнет возлагать цветы Мельнику и Бандере
Владимир Трефилов/РИА Новости

Реакция польских властей на присвоение подразделению ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) является «жалким зрелищем». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Поляки поорали-поорали, повозмущались и понегодовали из-за героизации УПА и ее вожаков на Украине, и все же дали добро на начало переговоров о вступлении в ЕС Украины с Мельником и Бандерой. Об этом заявил премьер Туск. Жалкое зрелище — это польское, точнее — антипольское правительство в Варшаве. Туск, того и гляди, скоро сам начнет возлагать цветы к могиле Мельника и памятникам Бандере, лишь бы понравиться Брюсселю и Киеву», — отметил Пушков.

По его словам, Варшава, похоже, согласна на то, чтобы пособники нацистов стали «героями» Евросоюза.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), после чего между Киевом и Варшавой разгорелся конфликт.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Кроме того, 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины с почестями перезахоронили второго главу Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами.

В июне издание «РБК-Украина» сообщало, что экс-президент страны Виктор Ющенко хочет вернуть на Украину прах главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры.

Ранее на Украине назвали поляков оккупантами.

 
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