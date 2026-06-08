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Политика

На Украине назвали поляков оккупантами

Do Rzeczy: слова украинского националиста о поляках-оккупантах шокируют
Shutterstock

Слова украинского националиста Дмитрия Яроша (внесен в список террористов и экстремистов), который назвал поляков оккупантами, являются шокирующими. Об этом пишет издание Do Rzeczy.

СМИ обратило внимание на пост командующего Украинской добровольческой армией и бывшего лидера «Правого сектора» (признано экстремистским и запрещено в России) Дмитрия Яроша в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который написал о том, что поляки должны смириться с тем, что в прошлом они якобы были «оккупантами» на украинской земле.

«Я призываю вас признать, что на нашей украинской земле вы были оккупантами — так же, как сегодня русские. И мы, украинцы, имели и до сих пор имеем абсолютное право уничтожать захватчиков и агрессоров на нашей дарованной Богом земле. Если вы это примете, то правда восторжествует. И тогда у нас появится шанс вместе построить новую жизнь в новой Европе. В противном случае это ослабит и вас, и нас, и возможно, Польша снова будет разделена между державами этого мира», — написал он.

При этом Ярош подчеркнул, что не хочет быть враждебным к Польше и мечтает о создании «военно-политического союза Польши, Литвы и Украины». Сейчас пост уже удален со страницы.

Польский правый политик Павел Усядек в соцсети X написал о том, что, согласно этому нарративу, жертвы Волыни — это «захватчики и агрессоры».

«Женщины, зарубленные топорами — захватчики. Дети, насаженные на вилы — агрессоры. Священники, загубленные у алтарей, — оккупанты. <…> Это действующий военный командир с подразделениями под командованием. Человек, которые сегодня оправдывает геноцид поляков, завтра захочет его повторить», — подчеркнул он.

Конфликт между Украиной и Польшей разгорелся из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений украинской армии звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Президент Польши Кароль Навроцкий после этого предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. А премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Киев «решить проблему» с данным подразделением ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев своими действиями не имел в виду ничего «антипольского».

Ранее в Польше разгорелся новый скандал из-за украинских нацистов.

 
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