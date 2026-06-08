Если Европа не предложит Кремлю ничего интересного, то и никаких переговоров с ее участием не будет. Об этом написал украинский политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

Медведчук прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине.

«Подобное заявление не значит ровно ничего, поскольку не озвучена позиция, которая бы могла заинтересовать Москву. А если Европа не предложит Кремлю ничего интересного, то и переговоров никаких не будет. Сейчас Европа вовсю помогает режиму Зеленского, а это означает активное втягивание в войну с Россией, о которой так много говорят европейские политики в последнее время», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, «европейские политические импотенты» идут по следам украинских властей, которые долгие годы провоцировали конфликт с Россией. Также он подчеркнул, что сегодня большинство европейских политиков и руководство ЕС не в состоянии обеспечить своим гражданам мир и достойное существование. И вместо того, чтобы уйти в отставку и освободить место для других политиков, они «готовят континент к большой войне», написал Медведчук.

8 июня издание Politico сообщило, что лидеры стран ЕС готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за действий Киева «очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться».

В начале июня агентство Bloomberg также написало, что Великобритания, Франция и Германия вместе с Украиной составляют план организации мирных переговоров с Москвой.

4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Евросоюз не может стать посредником в переговорах по Украине, так как напрямую содействует Киеву.

Ранее в Госдуме оценили условия «евротройки» для переговоров с Россией.