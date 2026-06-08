Лидеры Франции, Германии и Британии выдвигают условия не для урегулирования украинского конфликта, а для его продолжения. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал новость о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне назвали условия для достижения мира на Украине. А именно призвали к прекращению огня, потребовали гарантий безопасности и оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент.

По словам Слуцкого, требования европейских лидеров «априори неприемлемы для России» и «неоднократно отвергались».

«С таким подходом им нет и не будет места за столом переговоров, про необходимость которых так или иначе говорит каждый из участников. Политические уловки Е3 — ширма для продолжения боевых действий при полном игнорировании терроризма, ядерного шантажа и героизации нацистских преступников со стороны бандеровского режима», — отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что пока европейцы отправляют оружие Киеву, из которого украинские власти совершают теракты против российского населения, «все их предложения о перемирии двуличны и нацелены только на скрытые маневры в пользу украинских неонацистов». По мнению депутатов, для участия в переговорах лидерам стран ЕС нужно «как минимум» отказаться от соучастия в военных преступлениях Украины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне действий киевского режима «очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться». Также он подчеркнул, что подход «евротройки» демонстрирует противоречивость позиций европейских столиц.

8 июня издание Politico написало, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине. В начале июня агентство Bloomberg также сообщило, что Лондон, Париж и Берлин совместно с Киевом работают над планом организации мирных переговоров с Россией.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не может стать посредником в переговорах по Украине, так как напрямую содействует Киеву.

Ранее в Совфеде оценили выдвинутые Макроном, Мерцем и Стармером условия по Украине.