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Политика

В Кремле жестко ответили на условия «евротройки» по Украине

Песков указал на противоречия в заявлениях Макрона, Мерца и Стармера по Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидеров Франции, Великобритании и Германии об условиях урегулирования конфликта на Украине.

Он заявил, что позиция Москвы по этому вопросу уже была озвучена Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.

«В нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима — террористических, преступных, направленных против детей — очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться», — отметил он.

Представитель Кремля также обратил внимание на позицию президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. По его мнению, европейские лидеры одновременно говорят о необходимости мира и заявляют о намерении содействовать Киеву в производстве новых видов вооружений.

Песков заявил, что такой подход, по его мнению, демонстрирует противоречивость позиции европейских столиц.

Макрон, Стармер и Мерц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовали совместное заявление с условиями возможного урегулирования конфликта. В документе содержится призыв к немедленному и полному прекращению огня. Авторы заявления считают, что основой для начала переговорного процесса может стать существующая линия соприкосновения.

Кроме того, лидеры трех стран выступили за предоставление Украине юридически обязывающих гарантий безопасности, основанных на договоренностях, достигнутых ранее в Берлине и Париже. Также в заявлении говорится о возможности размещения на территории Украины иностранного военного контингента.

Отдельным пунктом предлагается сохранить замороженными российские активы до завершения конфликта. Авторы документа также подчеркнули, что вопросы, затрагивающие интересы Евросоюза и НАТО, должны обсуждаться с участием стран — членов этих объединений и союзников альянса.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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