Глава МИД Украины прокомментировал скандал с Польшей из-за «героев УПА»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне скандала с Польшей из-за присвоения подразделению ВСУ наименования «героев УПА» (организация запрещена в России) заявил, что солдаты заслуживают «безусловного уважения» и не имели в виду ничего «антипольского». Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сибига заявил, что украинские военные сами выбрали название, а также подчеркнул, что «защитники заслуживают безусловного уважения».

«Сегодня именно они, ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий», — написал он.

Министр также поблагодарил Польшу за поддержку Украины. Киев намерен решать вопросы в духе взаимопонимания и открытости, заверил он и призвал к укреплению отношений.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее экс-президент Польши оценил планы лишить Зеленского высшей госнаграды.