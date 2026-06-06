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Политика

Туск в резкой форме потребовал от Украины разобраться с подразделением «героев УПА» в ВСУ

Премьер Туск потребовал от Украины разобраться с ситуацией вокруг «героев УПА»
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Украину «решить проблему» с подразделением ВСУ, которому президент Владимир Зеленский присвоил наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом сообщает RMF 24.

«Украинская сторона сама вызвала эту проблему, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих представителей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым. <…> Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, которая должна как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт относительно исторических толкований», – сказал Туск.

Он выразил сожаление относительно сложившейся ситуации. Премьер напомнил, что Польша и лично он много инвестировали, чтобы «преодолеть демонов прошлого».

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее глава МИД Украины прокомментировал скандал с Польшей из-за «героев УПА».

 
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