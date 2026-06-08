В Польше разгорелся новый скандал из-за украинских нацистов

В Польше разгорелся скандал из-за высказывания заместителя министра науки Аджея Шептицкого о том, Украинская повстанческая армия (УПА, организация запрещена в России) боролась за независимость Украины и что ее члены «в некотором смысле похожи на стойких украинских солдат». Об этом сообщает RMF FM.

Издание пишет, что кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек из-за слов Шептицкого потребовал отставки всего правительства Дональда Туска. Лидер партии «Польша 2050» и министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пельчинская-Наленч заявила, что Шептицкий «точно останется» на своем посту, однако отметила, что его высказывание «крайне неудачно».

Кроме того, Пельчинская-Наленч подчеркнула, что Польша не должна была вручать орден Белого орла президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мы не должны были его вручать. Его вручил президент от партии «Право и справедливость». Теперь другой президент от этой же партии его забирает. Что это вообще такое?» — сказала она.

В мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого между властями Украины и Польши случился конфликт. Президент Польши Кароль Навроцкий призвал лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Премьер Польши Дональд Туск попросил Киев «решить проблему» с названным в честь «героев УПА» подразделением ВСУ, а также призвал к диалогу Навроцкого и Зеленского.

Ранее экс-премьер Польши Миллер раскритиковал «адвокатов бандеровщины».