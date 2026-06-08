В Совфеде оценили выдвинутые Макроном, Мерцем и Стармером условия по Украине

Пушков: лидеры евротройки показали, что им нечего делать на переговорах с Россией

Президент Франции Эммануль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, выдвинув условия для мира на Украине, доказали, что им нечего делать за столом переговоров с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Руководители трех ведущих стран Европы, встретившиеся в Лондоне с Зеленским, решили доказать, что им нечего делать за столом переговоров с Россией. В своем совместном заявлении Макрон, Мерц и Стармер выдвинули России все те же известные ультимативные условия для начала переговоров», — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что «не вполне понятно», как европейские лидеры представляют себе переговоры на такой основе. Европейцы требуют место за столом переговоров, параллельно делая все, чтобы они оказались невозможны, констатировал сенатор.

До этого лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Кроме того, Стармер, Макрон и Мерц оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент.

Ранее Зеленский назвалсамый быстрый путь к миру на Украине.