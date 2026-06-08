Частные компании на Украине решили сделать свои ПВО

43 украинских предприятия подали заявки на создание частных систем ПВО, а 30 компаний уже присоединились к этому проекту, сообщало Минобороны Украины.

«В целом с начала действия экспериментального проекта в Минобороны обратились с заявками на создание собственных групп ПВО 43 предприятия разных форм собственности из разных отраслей и областей Украины. Среди заявителей, уже получивших статус уполномоченных на осуществление мероприятий ПВО, около половины – операторы и предприятия критической инфраструктуры, а остальная часть – предприятия частного сектора», — написало ведомство.

4 июня президент России Владимир Путин рассказал, что Украина имеет только отдельные системы противовоздушной обороны, которых катастрофически не хватает. И как таковой системы ПВО в стране нет, подчеркнул глава государства.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина совместно с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами работает над созданием европейской системы противоракетных сил. 1 июня Зеленский призвал Минобороны страны и дипломатов проявить большую активность и добиться поставок Украине систем противовоздушной обороны.

В мае Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу с жалобами на дефицит ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки. Также он попросил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot.

Ранее Зеленский пожаловался США на катастрофическую нехватку ПВО.