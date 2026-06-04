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Политика

Путин рассказал о проблемах украинской противовоздушной обороны

Путин заявил об отсутствии системы ПВО на Украине
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украина имеет только отдельные элементы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, его цитирует RT.

По словам российского лидера, на Украине имеются Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает.

«Но системы как таковой нет», — сказал Путин во время встречи с руководителями мировых СМИ во время ПМЭФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте рассказал, что Республика работает с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами над созданием европейских противоракетных сил. Украинский глава во время беседы отметил, что «это нужно всем».

Зеленский подчеркнул, что это совпадает с курсом американских властей, которые настаивают на том, чтобы Европа больше делала для своей защиты. При этом генсек НАТО заявил, что две основные версии ракет для системы ПВО Patriot PAC-2 и PAC-3 поставляются Украине каждый день. Однако генсек НАТО сказал, что ему «хотелось бы», чтобы «их общее количество было больше».

Ранее Зеленский пожаловался США на катастрофическую нехватку ПВО.

 
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