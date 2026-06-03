Зеленский сообщил о разработке европейской системы ПВО

Украина работает с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами над созданием европейских противоракетных сил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет УНИАН.

«Европе необходимо более оперативно продвигаться в проекте собственной противоракетной обороны. Это нужно всем нам. Мы уже работаем с несколькими странами —Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами — над созданием европейских противоракетных сил. Это очень сложный проект, но он крайне необходим», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это совпадает с курсом президента США Дональда Трампа, которые настаивает на том, чтобы Европа больше делала для своей защиты.

При этом Рютте заявил, что две основные версии ракет для системы ПВО Patriot PAC-2 и PAC-3 поставляются Украине каждый день. Однако генсек НАТО сказал, что ему «хотелось бы», чтобы «их общее количество было больше».

«Конечно, всегда есть риски, что интенсивные военные операции повлияют на имеющиеся запасы. Но прямо сейчас на PURL они не влияют. Возможно, в будущем, но не сейчас», — отметил Рютте.

Также 3 июня Зеленский пригрозил увольнениями чиновникам, которые не смогли подготовить контракты на поставку американских систем Patriot. Также он раскритиковал США за недостаточные темпы производства ракет и призвал Вашингтон ускорить поставки.

До этого Зеленский поручил Минобороны страны и дипломатам активизироваться для поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Также в конце мая он попросил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Кроме того, в мае Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором пожаловался на дефицит ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки.

Ранее Зеленский пожаловался США на катастрофическую нехватку ПВО.