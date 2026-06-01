Зеленский поручил подчиненным выпросить у Запада системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны страны и дипломатам активизироваться для поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«ПВО — это, совершенно понятно, ключевой приоритет для защиты наших городов и общин. Ожидаю значительно большей активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставки антибалистики. Должны найти то, что нужно Украине», — отметил он.

В конце мая Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Также украинский президент отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором пожаловался на дефицит ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки.

Кроме того, газета Politico писала, что Украине критически не хватает систем ПВО для защиты страны.

31 мая Зеленский призвал партнеров Украины «остановить» российские удары и усилить давление на Россию.

Ранее попрошайничество назвали основной бизнес-моделью Зеленского.

 
