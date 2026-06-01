Зеленский пожаловался США на катастрофическую нехватку ПВО 

Politico: Зеленский запросил у США увеличить поставки систем ПВО и ракет
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны для защиты страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого приводит Politico.

Он потребовал от США отправку новых поставой систем ПВО и ракет к ним. Зеленский охарактеризовал проблему как приоритетную и серьезную. Украинский лидер отметил, что прошлой зимой Россия била по Украине баллистическими ракетами, из-за чего в стране катастрофически не хватает средств ПВО.

Зеленский добавил, что война США против Ирана истощила ресурсы американцев. Более того, она отвлекла внимание от конфликта на Украине. По этой причине глава Украины призвал нарастить производство ракет, поскольку только Америка способна создать нужные объемы оружия.

В конце мая Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки систем ПВО и ракет для Украины. По словам украинского лидера, нынешние темпы поставок не «уже не соответствуют реальности угрозы».

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защитить себя.

Ранее Зеленский заявил, что Запад мешает Украине создать свою баллистическую систему.

 
