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Политика

В ВСУ назвали сильную сторону России

Сержант ВСУ Боб: сильная сторона России — промышленный потенциал
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сильной стороной России в конфликте на Украине является промышленный потенциал страны. Об этом в интервью «Укринформ» заявил главный сержант третьего армейского корпуса ВСУ Владимир «Боб».

«Непременно, сильной стороной противника остается промышленный потенциал. Россия располагает огромной территорией, значительными производственными мощностями и возможностью масштабировать производство вооружения, техники и новых технологических решений», — отметил он.

По словам военного, Украина же ограничена как в территориальном, так и в промышленном плане, и Россия пытается «обнаруживать и уязвлять» украинские промышленные объекты. Также он отметил, что в конфликте «всегда чего-то не хватает», в том числе времени, людей, техники и ресурсов.

4 июня главком ВСУ Александр Сырский также сообщил, что Россия увеличивает количество и качество своих дронов. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Коммерсанту» также сообщил, что российские производители способны ежедневно поставлять более 15 тысяч FPV-дронов.

В майском отчете конгресса США по операции «Атлантическая решимость» говорилось, что российские войска сохраняют общее стратегическое преимущество в конфликте на Украине, а ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, дронов и компонентов к ним, а также с недостатком солдат.

Ранее в ВСУ рассказали, почему украинские солдаты бегут из частей.

 
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