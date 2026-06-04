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Политика

В Госдуме оценили предложение Европы начать переговоры

Депутат Журова: РФ посмотрит на действия Европы после предложения о переговорах
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

План Германии, Франции и Великобритании привлечь Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине является попыткой «заскочить в убегающий поезд», Москве теперь следует смотреть на конкретные действия Европы в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
 
«Они понимают, что если Украина договорится [о мирном урегулировании], их роли не будет там, поэтому они всячески хотят находиться [в переговорном процессе]», — сказала парламентарий.
 
Журова назвала такую политику главных европейских стран попыткой «заскочить в убегающий поезд». Великобритания, Франция и Германия вряд ли хотят полностью разрывать связи с Россией, считает депутат.
 
На фоне намерений Европы по переговорам России следует занять выжидательную позицию и посмотреть на конкретные действия главных европейских союзников Киева в этом вопросе, добавила она.
 
Европейские страны активизировали обсуждение возможных путей политического урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия прогресса в переговорах при посредничестве США. Берлин, Париж и Лондон рассматривают различные дипломатические сценарии совместно с Киевом. Одной из ключевых задач союзники считают создание условий для прямого переговорного процесса с участием Москвы. Вашингтон тем временем готовит новые антироссийские санкции, рассмотрение которых уже поддержала палата представителей. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.

 
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