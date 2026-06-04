Европа увидела открывающееся окно для диалога с Россией

Reuters: между Россией и ЕС постепенно открывается окно для диалога по Украине

Между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

По его мнению, необходимо создать максимально эффективный формат, который будет восприниматься в Европе как легитимный.

Собеседник агентства подчеркнул, что есть все основания полагать, что Евротройка — Германия, Франция и Великобритания — продолжит играть важную роль в этом вопросе.

Накануне газета Le Monde сообщила, что европейские страны, которые подталкивает Париж, находятся в поисках возможностей для возобновления диалога с Россией, в то время как США устали от конфликта на Украине.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должна ли она поддерживать контакты с Москвой, а когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС.

Ранее Путин заявил, что в ЕС рассматривали кандидатуру Шредера для переговоров с Россией.