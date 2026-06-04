В российском МИД объяснили отсутствие Европы в переговорах по Украине

Галузин: Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей позиции

Европа никак не фигурирует в теме мирных переговоров по Украине. Об этом на полях ПМЭФ заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, его цитирует РИА Новости.

«Европа во всей этой схеме, <...> не фигурирует никак. ... именно в силу своей враждебной, деструктивной позиции в отношении России», — подчеркнул дипломат.

Европейские страны активизировали обсуждение возможных путей политического урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия прогресса в переговорах при посредничестве США. Берлин, Париж и Лондон рассматривают различные дипломатические сценарии совместно с Киевом. При этом окончательное решение, следует ли продолжать попытки переговоров с Россией, остается за Владимиром Зеленским.

Одной из ключевых задач союзники считают создание условий для прямого переговорного процесса с участием Москвы. Вашингтон тем временем готовит новые антироссийские санкции, рассмотрение которых уже поддержала палата представителей. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.