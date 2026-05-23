Экс-глава МИД Украины считает, что конфликт не закончится сделкой

Экс-глава МИД Кулеба: не будет сделки по Украине, которая решит все проблемы

Конфликт на Украине не завершится всеобъемлющим урегулированием на переговорах. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Kiev Post.

По его словам, конфликт «не закончится сделкой» и будет развиваться посредством прекращений огня, смены фронтов и «долгосрочных геополитических изменений».

«Это не тот тип конфликта. Не будет сделки, которая решит все проблемы. Может быть прекращение огня, но прекращение огня — это не конец войны», — заявил он.

По словам Кулебы, многие украинцы воспримут итоги конфликта «как поражение», однако успех Киева будет в сохранении государства и вхождении в состав Евросоюза, считает он. Что касается территориальных уступок, то Кулеба отметил, что сейчас на этот вопрос нельзя ответить. Однако он подчеркнул, что «то, что сегодня не может быть продано населению, завтра может стать приемлемым».

«Если бы люди верили, что отказ от территории навсегда положит конец войне, расчеты были бы другими. Но они в это не верят», — сказал он.

По его мнению, более важно то, что украинские власти будут делать после завершения конфликта, и здесь есть два пути: первый заключается в реваншизме, а второй — восстановлении и принятии.

«Можно воспитывать поколения на идее мести. Или можно принять реальность и построить что-то лучшее на том, что осталось», — отметил Кулеба.

22 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не закончится традиционной военной победой.

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для мирного разрешения конфликта на Украине. А 23 мая директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что Москва открыта к продолжению переговоров на основе соглашений, которые были достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

Ранее посол Украины в США заявила о «новой энергии» для переговоров.