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Политика

Каллас захотела добиться готовности России к «уступкам» на переговорах

Глава евродипломатии Каллас: Россия должна пойти на уступки на переговорах
Vladislav Culiomza/Reuters

Европе нужно, чтобы Россия пошла на некие «уступки» на переговорах по Украине. Об этом в интервью агентству AFP заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, ЕС не может быть нейтральным «посредником» между Украиной и Россией. Также она подчеркнула, что война в Иране отвлекает внимание американцев, что пока затрудняет переговоры.

«Пока важнее то, что мы не видим готовности российской стороны к реальным переговорам. <…> Самое важное — это то, как мы можем подтолкнуть их к переговорам с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы», — сказала она.

В конце мая Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по Украине хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил, вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Также она подчеркнула, что ЕС не будет беспристрастным посредником в украинском конфликте и продолжит поддерживать Киев.

В мае Каллас также сказала, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российских войск из Приднестровья. А в феврале Каллас сообщила о том, что распространила среди стран-членов ЕС список с требованиями к России, среди которых были пункты о запрете военного присутствия России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении.

Ранее Рубио рассказал, являются ли США беспристрастными посредниками по Украине.

 
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