Украина не перехватила стратегическую инициативу на фронте. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал депутат украинской Верховной Рады и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«Стратегическую инициативу мы не перехватили. Те, кто так говорит, немного преувеличивают или сильно преувеличивают», — отметил он.

По его словам, на фронте сейчас наблюдается сниженная динамика продвижения солдат, и чаще всего «речь идет о серой зоне, когда нет уверенного контроля ни той, ни другой стороны». Рахманин подчеркнул, что Украина и Россия «адаптируются» друг к другу.

По его словам, появляются признаки того, что «теоретически» конфликт может быть остановлен на линии фронта, однако он подчеркнул, что «не рискнул» бы говорить об этом точно.

В мае в докладе Пентагона также сообщалось, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит России, несмотря на оказание Западом помощи Киеву. Кроме того, в майском отчете конгресса США говорилось, что российские войска сохраняют общее стратегическое преимущество в конфликте на Украине, а ВСУ испытывают недостатку солдат, боеприпасов, дронов и компонентов к ним.

Также в конце мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские силы продолжают наступать «по всем направлениям».

1 июня издание «РБК-Украина» со ссылкой на информированного источника написало, что для украинских властей вариант заморозки конфликта по линии фронта с получением Киевом гарантий безопасности является «очень хорошим».

Ранее Зеленского обвинили во лжи по поводу скорого мира.