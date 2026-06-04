Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Европе заявили о бесполезности украинских ударов по России

Аналитик Ванберхен: украинские удары по России не сделают Киев победителем
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Попытки Украины наносить удары по России не принесут мира, и вместо этого Киев должен договариваться с Москвой на переговорах. Об этом в соцсети X написала доктор наук, преподаватель Брюссельского свободного университета Кристина Ванберхен.

«Продолжение ударов по критической инфраструктуре России не принесет мира и не сделает Украину победителем. Это вряд ли положит конец конфликту. Вместо этого удары рискуют привести к дальнейшему разрушению, экологическому ущербу и дополнительным страданиям среди гражданского населения с обеих сторон. Эскалация может привести к желанию отомстить», — считает она.

По словам аналитика, президент Украины Владимир Зеленский должен выбрать «мудрость вместо разрушения» и начать переговоры с Россией, чтобы «сохранить будущие поколения».

В другом посте Ванберхен также подчеркнула, что «бесконечный отказ от диалога» — это «не стратегия мира», а конфликт «истощает общества, выматывает поколения и ослабляет экономики».

3 июня Bloomberg сообщил, что Великобритания, Франция и ФРГ совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным без посредничества США, чтобы остановить боевые действия.

При этом 9 мая Путин говорил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна лишь при наличии окончательных договоренностей о мирном договоре.

1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий до зимы. Сам Зеленский также заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы.

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!