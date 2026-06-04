В Европе заявили о бесполезности украинских ударов по России

Попытки Украины наносить удары по России не принесут мира, и вместо этого Киев должен договариваться с Москвой на переговорах. Об этом в соцсети X написала доктор наук, преподаватель Брюссельского свободного университета Кристина Ванберхен.

«Продолжение ударов по критической инфраструктуре России не принесет мира и не сделает Украину победителем. Это вряд ли положит конец конфликту. Вместо этого удары рискуют привести к дальнейшему разрушению, экологическому ущербу и дополнительным страданиям среди гражданского населения с обеих сторон. Эскалация может привести к желанию отомстить», — считает она.

По словам аналитика, президент Украины Владимир Зеленский должен выбрать «мудрость вместо разрушения» и начать переговоры с Россией, чтобы «сохранить будущие поколения».

В другом посте Ванберхен также подчеркнула, что «бесконечный отказ от диалога» — это «не стратегия мира», а конфликт «истощает общества, выматывает поколения и ослабляет экономики».

3 июня Bloomberg сообщил, что Великобритания, Франция и ФРГ совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным без посредничества США, чтобы остановить боевые действия.

При этом 9 мая Путин говорил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна лишь при наличии окончательных договоренностей о мирном договоре.

1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий до зимы. Сам Зеленский также заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы.

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.