Путин: встреча с Зеленским возможна при окончательных договоренностях о мире

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с украинской президентом Владимиром Зеленским в третьей стране возможна при условии окончательных договоренностей о мирном договоре. Его слова передает РИА Новости.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу...», — сказал он.

Президент РФ добавил, что это должна быть «окончательная точка».

Последняя очная встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в ходе саммита «Нормандской четверки».

В ходе пресс-конференции российский лидер также заявил о близости к завершению конфликта. По его словам, США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее Песков заявил, что нет сигналов, что США выходят из переговорного процесса по Украине.