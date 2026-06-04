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Политика

В ЕС объявили о начале пути евроинтеграции Украины и Молдавии

Еврокомиссар Кос: пришло время ускорить путь Украины и Молдавии в ЕС
РИА Новости

Достижение соглашения между Венгрией и Украиной о правах закарпатских венгров открывает путь к прогрессу для Киева и Молдавии на пути ко вступлению в ЕС. Об этом в соцсети X написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Еврокомиссар прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Будапешт и Киев достигли соглашения по вопросу прав закарпатских венгров.

«Объявление премьер-министра Мадьяра о соглашении между Венгрией и Украиной по продвижению прав меньшинств открывает путь к прогрессу на пути присоединения Украины к ЕС. Это позволит государствам-членам продвинуть работу по открытию первого переговорного кластера с Украиной и Молдавией», — отметила она.

Также еврокомиссар Кос подчеркнула, что Украина и Молдавия «уже сейчас» выполняют требования «в области верховенства права», установленные государствами-членами ЕС.

«Теперь пришло время ускорить их путь к членству в ЕС. Это лучший способ обеспечить уважение прав меньшинств», — добавила она.

2 июня издание Politico сообщало, что Венгрия готова снять вето на вступление Украины в ЕС, а также что открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии в ЕС запланировано на 15 июня, когда состоится первая межправительственная конференция в Люксембурге.

В мае Мадьяр назвал обязательным выполнение Украиной 11 пунктов плана по восстановлению прав закарпатских венгров для одобрения со стороны Будапешта евроинтеграции Украины. 2 июня Мадьяр сообщил, что Украина и Венгрия блики к соглашению.

Ранее в позиции Италии по вступлению Украины в ЕС заметили изменения.

 
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