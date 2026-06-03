В позиции Италии по вступлению Украины в ЕС заметили изменения

Италия внезапно начала выступать против попыток Киева ускорить вступление в Евросоюз. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Журналисты уточняют, что Рим начал тормозить попытки Киева ускорить процесс евроинтеграции, хотя на протяжении последних четырех лет поддерживал вступление Украины в ЕС.

«Несколько строк в заявлении Лиги (итальянская правоцентристская политическая партия — прим. ред.) поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил», — пишет издание.

По оценке газеты, итальянский истеблишмент начинает понимать, что Киев не готов к вступлению, пока не решит внутренние проблемы, а министр обороны Италии Гвидо Крозето фактически исключил возможность членства Украины в ЕС, назвав этот вопрос «слишком сложным».

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 году. В Брюсселе не раз признавали, что это решение носило символический характер и было призвано проявить поддержку Киева в его противостоянии с Москвой. При этом некоторые страны Евросоюза последовательно выступают против присоединения Украины.

Ранее вопрос о вступлении Украины в ЕС расколол Италию.