В конгрессе США спрогнозировали достижение сделки по Украине

Конгрессвумен Луна: отказ от переговоров с Россией был бы для США ошибкой

Действующая администрация США добьется достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, и поэтому ей нужно продолжать дипломатические усилия. Об этом написала в соцсети X член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна.

«Я хочу первой поздравить госсекретаря Рубио с достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. Хотя этого еще не произошло, действующая администрация добьется этого с помощью зрелой дипломатии и открытого диалога с Россией. Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией — лучший способ разрешить войну, ошибается», — написала конгрессвумен.

Луна также прикрепила к посту видео, в котором на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США задала госсекретарю США Марко Рубио вопрос о контактах с Россией. Рубио ответил, что США должны продолжать поддерживать дипломатические отношения и двусторонний диалог с Россией. Он подчеркнул, что Вашингтону нужно пытаться завершить украинский конфликт путем переговоров, однако оценил шансы на скорое завершение боевых действий как «не очень высокие», потому что стороны не готовы идти на уступки.

Рубио также заявил, что Россия по-прежнему остается «вызовом» для США, сообщил о работе над новыми антироссийскими санкциями и отметил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева.

Кроме того, Рубио пообещал предоставить информацию о расходовании $400 млн, выделенных конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году.

Ранее Луна обратилась к Зеленскому по мирному соглашению.