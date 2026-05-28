Конгрессвумен Луна назвала Зеленского препятствием на пути к миру на Украине

Член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна на своей странице в соцсети Х заявила, что президент Украины Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта с Россией.

Таким образом политик отреагировала на пост Зеленского о том, что он написал президенту США письмо с просьбой нарастить поставки ПВО и комплектующих из-за растущего дефицита боеприпасов.

«Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его», – обратилась Луна к Зеленскому.

Она также отметила, что, кроме отказа от проведения выборов, украинский лидер ранее перенаправлял выделенные Соединенными Штатами средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.

27 мая Зеленский направил американскому лидеру письмо, в котором просит нарастить поставки систем ПВО и ракет для них. Текст письма опубликовал в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид. В письме украинский президент заявил, что имеющиеся темпы поставок ракет в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы.

