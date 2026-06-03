Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Рубио выступил за развитие двустороннего диалога с Россией

Рубио: США должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией
Kay Nietfeld/Global Look Press

США должны продолжать поддерживать дипломатические отношения и двусторонний диалог с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС.

Он пояснил, что необходимо продолжать две вещи — пытаться завершить конфликт на Украине путем переговоров с РФ, а также наладить отношения с Россией «страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире».

«Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», — отметил он.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что нормализация отношений РФ и США возможна при условии уважения ее интересов и невмешательства во внутренние дела.

Дипломат обратил внимание, что после прихода к власти нынешнего американского руководства, сменилась конфронтационная тональность, которая присутствовала в период правления Джо Байдена. На сегодняшний день между властями двух стран сохраняется «взвешенный и прагматичный диалог», добавил Гусаров.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
Теперь вы знаете
Новый способ фишинга — через ChatGPT. Как безобидная опция может наградить вас вредоносной ссылкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!