Рубио выступил за развитие двустороннего диалога с Россией

США должны продолжать поддерживать дипломатические отношения и двусторонний диалог с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС.

Он пояснил, что необходимо продолжать две вещи — пытаться завершить конфликт на Украине путем переговоров с РФ, а также наладить отношения с Россией «страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире».

«Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», — отметил он.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что нормализация отношений РФ и США возможна при условии уважения ее интересов и невмешательства во внутренние дела.

Дипломат обратил внимание, что после прихода к власти нынешнего американского руководства, сменилась конфронтационная тональность, которая присутствовала в период правления Джо Байдена. На сегодняшний день между властями двух стран сохраняется «взвешенный и прагматичный диалог», добавил Гусаров.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.