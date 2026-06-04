Рубио заявил о работе над новыми санкциями против России

США продолжают проводить политику антироссийских санкций, заявил госсекретарь Марко Рубио во время выступления в сенате.

По словам чиновника, исключение нефти РФ из-под санкций не является «постоянной переменой» в американской политике. Дипломат подчеркнул, что в какой-то момент США перестанут продлевать лицензию на покупку российской нефти в случае отсутствия «драматического поворота», который поспособствует урегулированию украинского конфликта.

Рубио рассказал, что американские власти работают над законопроектом сената о новых санкциях против России. Сейчас они ждут согласования его формулировок с авторами инициативы, в том числе с сенатором Линдси Грэмом, и управлением юрисконсульта. При этом госсекретарь поддержал наличие новых инструментов санкционного давления на РФ в распоряжении американского президента.

Два дня назад Рубио на фоне очередного продления разрешения на морской импорт сырья из России заверил, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти. До этого Вашингтон объяснял отсрочку необходимостью поддержать наиболее уязвимые страны в условиях напряженности на Ближнем Востоке и рисками для мирового энергорынка. Почему США пока не готовы полностью закрыть этот механизм и как ситуацию оценивают в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио оценил шансы урегулировать конфликт на Украине прямо сейчас.