Рубио: на данный момент шансы на урегулирование на Украине не очень высокие

На данный момент шансы на урегулирование украинского конфликта не очень высокие, поскольку стороны не готовы идти на уступки. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубин, его слова приводит «Интерфакс».

«По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки», — сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения, и урегулировать его можно только дипломатическим путем.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт может завершиться до конца дня, если украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть территории российских регионов.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что Зеленский намерен добиться прекращения боевых действий как можно быстрее, желательно до зимы. По его словам, сейчас есть «реальные признаки того, что основания для прекращения огня существуют».

Ранее Песков высказался о паузе в процессе урегулирования на Украине.