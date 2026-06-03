Рубио рассказал, являются ли США беспристрастными посредниками по Украине

США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляцию вело агентство Associated Press.

«Говоря откровенно, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы явно выбрали сторону», — сказал он.

Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать Украине оружие по программе PURL, несмотря на войну в Иране.

Кроме того, Рубио заявил, что на данный момент шансы на урегулирования украинского конфликта не очень высокие, так как стороны не готовы идти на уступки. При этом он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения и завершить его можно лишь путем дипломатии.

До этого Рубио также отметил, что США хотели бы как можно скорее прекратить продление лицензии на российскую нефть.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что украинцы «очень долго» ждут прибытия американской переговорной группы в Киев и сейчас конфликт не находится «в центре внимания» США. Также источник ТАСС в дипломатических кругах отметил, что перспективы возобновления переговоров по Украине в значительной степени зависят от ситуации в Иране.

Ранее Рубио призвал к глубокой реформе в НАТО.