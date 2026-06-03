Рубио рассказал о расходах США на Украину в 2026 году

Рубио: США сообщат о расходовании $400 млн, выделенных на Украину в 2026 году

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что скоро представит информацию о расходовании $400 млн, выделенных конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, данный вопрос сейчас проходит межведомственное согласование.

«Думаю, новости об этом появятся довольно скоро», — заявил Рубио.

До этого госсекретарь заявил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева.

Кроме того, Рубио заявил, что на данный момент шансы на урегулирования украинского конфликта не очень высокие, так как стороны не готовы идти на уступки. При этом он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения и завершить его можно лишь путем дипломатии.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы «очень долго» ждут прибытия американской переговорной группы в Киев и сейчас конфликт не находится «в центре внимания» США. Также источник ТАСС в дипломатических кругах отметил, что перспективы возобновления переговоров по Украине в значительной степени зависят от ситуации в Иране.

Ранее Рубио призвал к глубокой реформе в НАТО.