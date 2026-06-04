Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Рубио одной фразой охарактеризовал Россию

Госсекретарь США Рубио заявил, что Россия остается вызовом для Вашингтона
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в сенате США заявил, что Россия по-прежнему остается «вызовом» для Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как американские власти оценивают Россию, Рубио отметил, что Москва остается вызовом для Вашингтона.

Кроме того, экс-член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала Вашингтон наладить сотрудничество с Москвой и дружелюбнее относиться к остальным странам.

В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с индийским порталом Firstpost отметила, что Россия выстраивает политический диалог с Вашингтоном, однако завышенных ожиданий пока нет.

Захарова также заявляла, что участие американской стороны в Петербургском международном экономическом форуме позволит США донести свою позицию до широкого круга участников мероприятия.

Ранее журналист из США попросил у Путина российское гражданство.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!