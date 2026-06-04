Рубио одной фразой охарактеризовал Россию

Госсекретарь США Рубио заявил, что Россия остается вызовом для Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в сенате США заявил, что Россия по-прежнему остается «вызовом» для Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как американские власти оценивают Россию, Рубио отметил, что Москва остается вызовом для Вашингтона.

Кроме того, экс-член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала Вашингтон наладить сотрудничество с Москвой и дружелюбнее относиться к остальным странам.

В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с индийским порталом Firstpost отметила, что Россия выстраивает политический диалог с Вашингтоном, однако завышенных ожиданий пока нет.

Захарова также заявляла, что участие американской стороны в Петербургском международном экономическом форуме позволит США донести свою позицию до широкого круга участников мероприятия.

Ранее журналист из США попросил у Путина российское гражданство.