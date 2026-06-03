В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Запада кандидатур переговорщика

Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«На данный момент ничего серьезного в виде каких-то предложений или хотя бы того, что можно было бы рассматривать в качестве действительно заслуживающего серьезного внимания среди этих многочисленных заявлений, мы не видели и, соответственно, не получали», — сказала она.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.