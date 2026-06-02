В Совфеде заявили об исчерпании ЕС «санкционного потенциала»

Содержание 21-го пакета антироссийский санкций ЕС говорит о том, что Евросоюз «практически исчерпал» свой «санкционный потенциал» в отношении России. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Судя по всему, Евросоюз практически исчерпал свой санкционный потенциал в отношении России или, как минимум, приближается к его лимиту. 21-ый пакет санкций звучит громко, но на выходе может оказаться скорее декларативным, чем эффективным», — отметил сенатор.

По его словам, потолок российских цен на нефть в западных СМИ называют «фиговым листком», который прикрывает отсутствие у Запада стратегии в отношении Украины и неспособность ЕС «решающим образом» повлиять на российскую экономику.

1 июня агентство Bloomberg написало, что 21-й пакет антироссийских санкций предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, а также меры против тех организаций, которые Москва якобы использует для обхода западные санкций. 2 июня издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции ЕС могут затронуть нефтяные компании, в том числе «Лукойл».

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о намерении ЕС пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом антироссийских санкций.

В мае издание Politico написало, что 21-й пакет антироссийских санкций представят в конце июня-начале июля, и он может касаться российских банков, военно-промышленных компаний, а также представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла.

По информации Politico, ключевой целью 21-го пакета европейских санкций может стать российский «теневой флот».

