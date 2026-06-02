Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде заявили об исчерпании ЕС «санкционного потенциала»

Сенатор Пушков: ЕС почти исчерпал свой санкционный потенциал против России
Илья Питалев/РИА Новости

Содержание 21-го пакета антироссийский санкций ЕС говорит о том, что Евросоюз «практически исчерпал» свой «санкционный потенциал» в отношении России. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Судя по всему, Евросоюз практически исчерпал свой санкционный потенциал в отношении России или, как минимум, приближается к его лимиту. 21-ый пакет санкций звучит громко, но на выходе может оказаться скорее декларативным, чем эффективным», — отметил сенатор.

По его словам, потолок российских цен на нефть в западных СМИ называют «фиговым листком», который прикрывает отсутствие у Запада стратегии в отношении Украины и неспособность ЕС «решающим образом» повлиять на российскую экономику.

1 июня агентство Bloomberg написало, что 21-й пакет антироссийских санкций предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, а также меры против тех организаций, которые Москва якобы использует для обхода западные санкций. 2 июня издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции ЕС могут затронуть нефтяные компании, в том числе «Лукойл».

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о намерении ЕС пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом антироссийских санкций.

В мае издание Politico написало, что 21-й пакет антироссийских санкций представят в конце июня-начале июля, и он может касаться российских банков, военно-промышленных компаний, а также представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла.

По информации Politico, ключевой целью 21-го пакета европейских санкций может стать российский «теневой флот».

Ранее Рубио объяснил, что мешает США остановить поставки российской нефти.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!