Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Появились подробности о новом пакете санкций ЕС против России

Politico: новый пакет санкций ЕС может затронуть банки, ВПК и патриарха Кирилла
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новый 21-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации будет представлен в конце июня или начале июля, может затронуть банки, военно-промышленные компании страны и представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов ЕС.

Отмечается, что санкции в отношении представителей РПЦ ранее блокировались правительством бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, по словам собеседника издания, Еврокомиссия может в очередной раз предложить идею запрета на морские услуги для судов, которые Евросоюз связывает с Россией, — до сих пор эта инициатива блокировалась Мальтой и Грецией.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении РФ.

8 мая агентство Reuters писало, что региональное содружество планирует в ближайшее время ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. Европейские политики называют этот процесс «незаконной депортацией» несовершеннолетних.

Ранее в ЕС допустили рост влияния России в Европе.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!