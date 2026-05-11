Появились подробности о новом пакете санкций ЕС против России

Новый 21-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации будет представлен в конце июня или начале июля, может затронуть банки, военно-промышленные компании страны и представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов ЕС.

Отмечается, что санкции в отношении представителей РПЦ ранее блокировались правительством бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, по словам собеседника издания, Еврокомиссия может в очередной раз предложить идею запрета на морские услуги для судов, которые Евросоюз связывает с Россией, — до сих пор эта инициатива блокировалась Мальтой и Грецией.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении РФ.

8 мая агентство Reuters писало, что региональное содружество планирует в ближайшее время ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. Европейские политики называют этот процесс «незаконной депортацией» несовершеннолетних.

Ранее в ЕС допустили рост влияния России в Европе.