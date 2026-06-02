Рубио объяснил, что мешает США остановить поставки российской нефти

США хотели бы как можно скорее прекратить продление лицензий на поставки российской нефти, но решает минфин. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«В конечном счете это решение принимает минфин, но <…> мы хотели бы прекратить их (лицензии. — «Газета.Ru») как можно скорее», — сказал Рубио.

16 мая истек срок действия лицензии на поставки российской нефти, которую США продлили 17 апреля. Затем СМИ сообщили, что минфин США решил пролонгировать срок действия лицензии еще на 30 дней.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Соединенные Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к энергоресурсам. По его словам, Вашингтон будет предоставлять конкретные лицензии по мере необходимости. Временная отмена ограничений связана с блокировкой Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются при помощи санкций убрать российские компании с мирового нефтегазового рынка, в том числе с рынков в Африке и с Балканского полуострова.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.