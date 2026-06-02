Новые санкции Евросоюза против России могут затронуть нефтяные компании

Новые санкции Европейского союза против России могут затронуть нефтяные компании, в частности «Лукойл». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Также ожидаются санкции против российских судов «теневого флота», которые перевозят нефть и сжиженный природный газ, и запрет на оказание услуг судам, говорится в статье. Одно из главных предложений по санкциям — фиксация потолка цен на нефть из России на текущем уровне. Срок действия принятого сейчас потолка цен истекает летом 2026 года.

По данным издания, под санкции Евросоюза также может попасть патриарх Кирилл.

До этого агентство Bloomberg писало, что 21 пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает временную заморозку потолка цен на российскую нефть, также обсуждаются меры против организаций, которые Москва якобы использует для обхода санкций.

Ранее аналитик заявил о провале санкций Евросоюза против российской нефти.