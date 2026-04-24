«Праздник будет недолгим». ЕС собрался ужесточать санкции против России, но столкнулся с проблемой

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом санкций против России. Это после того, как 20-й пакет и кредит Украине на €90 млрд наконец согласовали. Российский посол Константин Долгов в ответ пошутил: у Каллас «потерялись все фломастеры, кроме красного». А европейское единство, как пишут западные СМИ, дало трещину — после ухода Орбана «иллюзия консенсуса рассеялась». Что ждет Евросоюз и Россию — в материале «Газеты.Ru».

«Красные линии» Каллас и реакция Москвы

Евросоюз почти сразу после принятия 20-го пакета санкций начал готовить следующий раунд ограничений против России. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что при работе над 21-м пакетом Брюсселю стоит отказаться от части прежних ограничителей, мешавших вводить более жесткие меры.

«Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — заверила она.

По словам Каллас, теперь в ЕС намерены вернуться к тем самым «красным линиям», которые раньше блокировали часть инициатив , и обсудить, какие дополнительные шаги возможны против Москвы. Новый пакет, как отмечают в Брюсселе, начали обсуждать почти сразу после согласования предыдущего, которое долго буксовало из-за споров внутри союза.

Прорыв стал возможен после поражения партии пока еще действующего премьера Венгрии Виктора Орбана и снятия блокировок по ряду решений, включая кредит Украине.

В Москве эти заявления встретили с иронией.

«Она просто потеряла, видимо, фломастеры остальные, кроме красного. Поэтому все рисует красным, наверное. Поэтому пусть рисует дальше Каллас», — пошутил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Дипломат также усомнился в политическом весе главы евродипломатии, назвав ее скорее «плохим бюрократом».

Что вошло в 20-й пакет

Под ограничения попали российские компании, банки, суда и элементы энергетической инфраструктуры. В санкционные списки включили, в частности, «Башнефть», «Славнефть», связанные с ними структуры, ряд НПЗ, отдельные активы «Лукойла» и «Газпрома», МФТИ и судоходную компанию «Роснефтефлот».

Отдельный удар пришелся по так называемому теневому флоту. Брюссель ввел ограничения в отношении еще 46 судов, доведя их общее число до 632 . Для них закрыли доступ в порты ЕС и обслуживание, одновременно ужесточив правила сделок с танкерами и сервис для российских СПГ-проектов. Под ограничения также попали операции, связанные с портами Мурманска и Туапсе.

В финансовом блоке ЕС расширил давление на банковский сектор, добавив еще 20 российских банков, ввел меры против структур в третьих странах, страховой компании «Согласие», а также ограничения, связанные с криптопровайдерами и цифровым рублем.

Евросоюз также запретил доступ к «зеркалам» ранее заблокированных российских СМИ, включая RT и Sputnik. Впервые ЕС ввел санкции против третьей страны за реэкспорт в Россию. Под эти меры попала Киргизия: Брюссель запретил поставки станков с ЧПУ и радиооборудования при риске их последующего реэкспорта в Россию.

В ЕС утверждают, что Бишкек, несмотря на обращения со стороны союза, не принял достаточных шагов для пресечения подобных поставок. Сенатор от ДНР Александр Волошин в комментарии «Газете.Ru» связал решение Брюсселя с неэффективностью прежнего санкционного давления.

«Очередной, уже 20-й пакет санкций наглядно показывает, насколько отчаянны и бесполезны попытки Европы «ужалить» врага в лице России и сохранить лицо там, где давно уже нет никакого влияния на происходящее. <…> Европа, видимо, до сих пор не поняла, что мир изменился, и бывшие периферии не живут по приказам из Москвы. Тем более, суверенные страны не обязаны жить по указке Брюсселя», — объяснил он.

Раскол внутри ЕС

На фоне разговоров о новых санкциях в самой Европе усилились споры о будущем союза. Как сообщило Politico, после эйфории из-за выделения кредита Украине на €90 млрд лидеры ЕС столкнулись с политическим «похмельем» и накопившимися противоречиями. Несмотря на снятие Венгрией и Словакией вето с кредита для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России, «праздник будет недолгим», пишет издание.

«Лидеры [Евросоюза], выступающие против присоединения Украины к ЕС, больше не могут прикрываться позицией [уходящего премьера Венгрии Виктора] Орбана», — сообщил источник издания.

По оценке Politico, поражение ФИДЕС лишило Брюссель привычного объяснения внутренних разногласий, и теперь несогласие внутри союза стало заметнее. Среди спорных тем — возможное вступление Украины в ЕС, европейская оборона, последствия ближневосточного кризиса и распределение бюджета в €1,8 трлн на следующие семь лет.

Издание отмечает, что даже после принятия санкционного пакета и разблокировки кредита консенсус в ЕС остается хрупким. Отдельные дискуссии по коллективной обороне, включая статью 42.7 договора ЕС, фактически не сдвинулись, а саммит, как обратили внимание журналисты, лишь подтвердил, насколько сложно союзу договариваться о дальнейших шагах.