Стали известны детали очередных санкций ЕС против России

В рамках очередного пакета санкций против России Евросоюз намерен сделать так называемый «теневой флот» Москвы ключевой целью. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, «ужесточение контроля над флотом поможет перекрыть один из важнейших источников дохода» для России. Таким образом Евросоюз намерен склонить Москву к отказу «от максималистских требований», заявляют в ЕС.

По данным собеседников, 21-й пакет санкций, который будет введен в конце июня или начале июля, также будет направлен против российских банков, финансовых учреждений и военно-промышленных компаний, а также фирм, продающих зерно.

Как пишет Politico, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен «хотят принять большой пакет» санкций на фоне текущего импульса вокруг Украины.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции Евросоюза только усиливают самодостаточность России. Он в очередной раз раскритиковал предоставление «военных кредитов» Украине и позицию ряда европейских стран, которые запретили словацкой делегации транзитный перелет через свое воздушное пространство для посещения Москвы.

Ранее в Европе призвали вернуться к закупке российских энергоресурсов.