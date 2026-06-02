Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

На Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях

Глава Нагвардии Пивненко: Россия может атаковать ВСУ с севера
Евгений Биятов/РИА Новости

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Россия летом намерена продолжать наступление в Донецкой, Запорожской и в Харьковской областях. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

«Думаю, они будут продолжать активные действия на Запорожском и Покровском направлениях, а также в направлении Константиновка-Дружковка. Это их основные задачи», — сказал он.

Кроме того, Пивненко уверен, что Россия будет наступать в Харьковской области и может атаковать ВСУ с севера, чтобы оттянуть украинские силы. Также он отметил, что сейчас украинцы стянули резервы на восток, так как на Покровском направлении ВСУ сталкиваются с ежедневными атаками ВС РФ.

В мае Bloomberg писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил европейцам о намерении России провести наступление летом.

В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. Также российский президент подчеркнул, что российская армия наступает «по всем направлениям» и это можно видеть «каждый божий день».

В июне солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мучной» написал, что российская армия усиливает огневое давление на Славянско-Краматорском направлении, а также успешно наступает под Славянском. До этого спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска увеличили интенсивность боевых действий на южном направлении.

Ранее военный эксперт пообещал Украине «горячее лето» после атаки на Подмосковье.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!