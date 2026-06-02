На Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Россия летом намерена продолжать наступление в Донецкой, Запорожской и в Харьковской областях. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

«Думаю, они будут продолжать активные действия на Запорожском и Покровском направлениях, а также в направлении Константиновка-Дружковка. Это их основные задачи», — сказал он.

Кроме того, Пивненко уверен, что Россия будет наступать в Харьковской области и может атаковать ВСУ с севера, чтобы оттянуть украинские силы. Также он отметил, что сейчас украинцы стянули резервы на восток, так как на Покровском направлении ВСУ сталкиваются с ежедневными атаками ВС РФ.

В мае Bloomberg писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил европейцам о намерении России провести наступление летом.

В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. Также российский президент подчеркнул, что российская армия наступает «по всем направлениям» и это можно видеть «каждый божий день».

В июне солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мучной» написал, что российская армия усиливает огневое давление на Славянско-Краматорском направлении, а также успешно наступает под Славянском. До этого спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска увеличили интенсивность боевых действий на южном направлении.

Ранее военный эксперт пообещал Украине «горячее лето» после атаки на Подмосковье.