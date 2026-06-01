В ВСУ признали успехи России на одном из направлений

Вооруженные силы (ВС) России усиливают огневое давление на Славянско-Краматорском направлении. Об этом написал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале.

«Удары по городу [Краматорску] становятся более системными, поскольку противник пытается разрядить прифронтовую составляющую, нарушить логистику, создать дополнительную нагрузку на оборону и заставить наши силы отвлекать ресурсы от переднего края», — написал он.

По словам «Мучного», российские войска также успешно наступают под Славянском.

В середине мая военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что бои за города Славянск и Краматорск на территории Донецкой народной республики начнутся в августе или сентябре. Судя по ударам ВС РФ в глубину Украины, по поставкам вооружения и инфраструктуре ВСУ, наступление уже началось, считает он.

Дандыкин отметил необходимость лишить ВСУ «транспортных коммуникаций, складов, аэродромов, цехов по сборке БПЛА». Перед Россией стоит «серьезная задача», но она справится, добавил эксперт.

