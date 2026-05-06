СМИ: Зеленский опасается летнего наступления российской армии

Российские войска проведут этим летом наступление на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем российском наступлении. Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных ударах России по украинской территории, которые могут иметь критическое значение для Киева.

21 апреля военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что наступление Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции ускорится с появлением листвы на деревьях.

До этого газета The New York Times писала, что с наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов.

Ранее в России раскрыли, как ускорить продвижение в зоне СВО.