На Украине сообщили об активизации российских войск на одном направлении

Российские войска увеличили интенсивность боевых действий на южном направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, наиболее напряженным для ВСУ остается Гуляйпольское (Восточно-Запорожское) направление.

«За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За минувшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения», — сообщил он.

Волошин также сказал, что российская армия нарастила применение управляемых авиабомб и продолжает атаковать в районе Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.

27 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль Воздвижевки в Запорожской области. 26 мая также стало известно, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всем направлениям «каждый божий день».

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.