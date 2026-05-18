Военный эксперт пообещал Украине «горячее лето» после атаки на Подмосковье

Россия может в течение суток дать «жесткий ответ» на атаки Украины в ночь на 17 мая, высказал мнение в комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он сказал, что ВС РФ регулярно наносят удары по целям ВСУ. Кроме того, российские военные постепенно продвигаются в зоне боевых действий, в том числе в районе городов Красный Лиман и Константиновка.

«Лето будет горячим, и майские дни тоже... Удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам. Вероятно, предстоящие сутки покажут нам, что к чему», — заключил капитан запаса.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

В Сергиевом Посаде после падения обломков беспилотника были повреждены частные дома и автомобили. В Лобне женщина получила осколочные ранения. Примерно в пяти многоэтажках выбило окна, были повреждены более 20 автомобилей. А в Истринском округе атака затронула железнодорожную инфраструктуру. Там была повреждена контактная сеть на перегоне возле станции «Устиновка».

