Стало известно, когда может случиться демобилизация на Украине

Глава Нагвардии Украины Пивненко: демобилизация возможна через год после мира
Демобилизация на Украине станет возможна только через год после окончания боевых действий. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

«Где-то в течение года будет стабилизационный период — будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как остановятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется, это объективно», — отметил Пивненко.

Также в интервью он подчеркнул, что насильственная мобилизация на Украине «зашла куда-то не туда», и рассказал, что с помощью добровольного набора солдат получается привлечь в ВСУ только 20-30% солдат.

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал призывы к демобилизации на Украине «политическим популизмом» и сказал, что они «не имеют за собой никакого смысла».

1 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реформу армии, которая подразумевает в том числе частичную демобилизацию солдат ВСУ за счет расширения числа контрактников. При этом депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в ВСУ стала «намного критичнее» ситуация с нехваткой личного состава, и непонятно, чем Зеленский аргументирует демобилизацию.

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что реформа мобилизации на Украине ужесточит меры против уклонистов.

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.

 
