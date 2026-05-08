Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Залужный назвал «политическим популизмом» призывы к демобилизации на Украине

Экс-главком ВСУ Залужный: призывы к демобилизации на Украине не имеют смысла
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призывы к демобилизации на Украине являются «политическим популизмом», который «не имеет за собой никакого смысла». Об этом заявил экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерия Залужного на Defence24 Days conference в Варшава, пишет «Украинская правда».

По словам экс-главкома, сейчас на Украине часто «спекулируют» на тему демобилизации, при этом в историческом опыте «аналогии и логики массовой демобилизации» найти «невозможно».

«Сейчас Украина ведет войну за выживание с врагом, который преобладает в количестве населения и в ресурсах. Поэтому в нынешних украинских реалиях все призывы демобилизовать военных являются ничем иным, как политическим популизмом, не имеющим за собой никакого смысла», — отметил Залужный.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в стране масштабную реформу армии, которая также подразумевает в том числе и частичную демобилизацию бойцов ВСУ за счет расширения числа контрактников. При этом 27 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине до 2 августа 2026 года.

4 мая в российских силовых структурах агентству ТАСС сообщили, что командование ВСУ предложило своим бойцам под Гуляйполем выкупить возможность покинуть передовую. Также в мае депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предложил украинцам, которые не желают служить в армии, дать официальную возможность откупиться от мобилизации.

Ранее на Украине рассказали, к каким трагедиям приводит принудительная мобилизация.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!