Залужный назвал «политическим популизмом» призывы к демобилизации на Украине

Призывы к демобилизации на Украине являются «политическим популизмом», который «не имеет за собой никакого смысла». Об этом заявил экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерия Залужного на Defence24 Days conference в Варшава, пишет «Украинская правда».

По словам экс-главкома, сейчас на Украине часто «спекулируют» на тему демобилизации, при этом в историческом опыте «аналогии и логики массовой демобилизации» найти «невозможно».

«Сейчас Украина ведет войну за выживание с врагом, который преобладает в количестве населения и в ресурсах. Поэтому в нынешних украинских реалиях все призывы демобилизовать военных являются ничем иным, как политическим популизмом, не имеющим за собой никакого смысла», — отметил Залужный.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в стране масштабную реформу армии, которая также подразумевает в том числе и частичную демобилизацию бойцов ВСУ за счет расширения числа контрактников. При этом 27 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине до 2 августа 2026 года.

4 мая в российских силовых структурах агентству ТАСС сообщили, что командование ВСУ предложило своим бойцам под Гуляйполем выкупить возможность покинуть передовую. Также в мае депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предложил украинцам, которые не желают служить в армии, дать официальную возможность откупиться от мобилизации.

